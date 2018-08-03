Знаменитые воздухоплаватели помогли hoster.by совершить облачную сделку

Известные литовские воздухоплаватели на один день прибыли в Минск - и стали первыми за последние 100 лет, кто поднял в небо дирижабль над белорусской столицей. А директор одной из крупнейших в Беларуси онлайн-платформ по продаже автомобилей av.by Дмитрий Геранин стал первым бизнесменом в стране, который совершил сделку в облаках, подписав договор с компанией hoster.by.

Дирижабль поднялся в воздух с площадки возле бизнес-центра Omega Tower - и это стало особенным событием для Минска. Абсолютное большинство жителей белорусской столицы никогда в жизни не видели такого летательного аппарата, а потому он привлек особое внимание минчан. Дирижабль было видно из Малиновки, Сухарево, Курасовщины и даже с Немиги.

Первопроходцем минского неба стал один из лучших экипажей на Земле: вице-чемпион мира по воздухоплаванию Римас Костюшкявичус и его сын Рокас, дважды чемпион мира среди молодежи и чемпион Европы.

"Мы облетели, пожалуй, весь мир за исключением Антарктиды. Но, если честно, никогда не думали что удастся полетать над Минском. Здорово, что нам это удалось, - с высоты птичьего полета белорусская столица такая красивая! К сожалению, из-за непокорного белорусского ветра не удалось пролететь над легендарной Национальной библиотекой. Наверное, для этого придется приехать еще раз. Но зато мы впервые стали свидетелями заключения сделки на дирижабле. Думаю, это тот момент, когда можно сказать "теперь я видел все!", - прокомментировал свой визит в Минск Римас Костюшкявичус.

Директор av.by Дмитрий Геранин говорил больше о бизнесе.

"Мы несколько месяцев тестировали возможности инфраструктуры hoster.by. Дело в том, что проект av.by генерирует огромное количество запросов: более 15 тысяч в секунду в часы пиковой нагрузки. А за месяц через сайт проходит до 120 терабайт трафика - и всю эту информацию надо бережно хранить. Поэтому чуть более месяца назад мы перенесли часть нашей инфраструктуры на сервера hoster.by", - рассказал Дмитрий Геранин.

Бизнесмен рассчитывает, что сотрудничество с hoster.by повлияет на работу автоклассифайда в лучшую сторону. "Задача облака и состоит в том, чтобы справляться с пиковыми нагрузками, которые случаются ежедневно в 9-10 часов вечера. "Падение" сервиса на 5 минут только со стороны кажется мелочью. А это - несколько тысяч раздраженных пользователей с той стороны монитора. Вы их просто не видите. А представьте, что все они собрались у вашего офиса! Поэтому важно, чтобы сервис работал в любое время и под любой нагрузкой", - добавил Дмитрий.

Полет дирижабля "Облако" над Минском и подписание "облачного договора" (во всех смыслах) стало следствием появления в портфеле хостинг-провайдера hoster.by новой услуги: первого в стране каталога готовых облачных решений для бизнеса. На сегодняшний день маркетплейс hoster.by включает 8 решений: от облачного хостинга до 1С:Бухгалтерии и офиса в облаке.

"Для наших клиентов мы предоставляем полноценный сервис в облаках. Это быстро и легко для бизнеса любого масштаба - от небольшого стартапа до крупнейшей в своей отрасли компании. С одной стороны - мы экономим их время. С другой - наши клиенты имеют полный доступ ко всем своим ресурсам всегда и в любой ситуации. Для облаков препятствий нет", - отметили в компании.

"Облако", конечно, не похоже на дирижабли-гиганты, популярные сто лет назад. Управляемый летательный аппарат имеет "всего" 40 метров в длину (на 5 метров длиннее "Боинга-737") и может взять на борт одного пассажира. Но возможность полюбоваться на столицу с высоты птичьего полета - поистине бесценна!

Кстати, hoster.by - единственный белорусский провайдер, распределивший свои "облака" сразу в четырех дата-центрах. Это позволяет повысить надежность системы до максимума - возникновение форс-мажорной ситуации в любом ЦОД не повлияет на ее работу и не приведет к потере данных.