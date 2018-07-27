Александра Саснович без борьбы вышла в полуфинал турнира в Москве

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович стала первой полуфиналисткой теннисного турнира Moscow River Cup, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в четвертьфинале Александра должна был встретиться с латвийской теннисисткой Анастасией Севастовой, но она снялась с соревнований из-за проблем со здоровьем.
В полуфинале Александра Саснович встретится с победителем матча между немецкой теннисисткой Юлией Гергес и сербкой Ольгой Данилович.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3318 BYN
|2.318 BYN
|2.325 BYN
|USD
|1.9893 BYN
|1.988 BYN
|1.992 BYN
|RUB
|3.1604 BYN
|3.151 BYN
|3.162 BYN