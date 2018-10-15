Александра Саснович победила на старте Кубка Кремля

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (31-й номер мирового рейтинга) успешно стартовала в розыгрыше Кубка Кремля в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в первом раунде белоруска переиграла в двух сетах румынку Михаэлу Бузарнеску (25-й номер рейтинга WTA) - 6:3, 6:4. Следующей соперницей Александры Саснович будет 10-я ракетка планеты голландская теннисистка Кики Бертенс.-0-
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