Александра Саснович победила на старте Кубка Кремля

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (31-й номер мирового рейтинга) успешно стартовала в розыгрыше Кубка Кремля в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом раунде белоруска переиграла в двух сетах румынку Михаэлу Бузарнеску (25-й номер рейтинга WTA) - 6:3, 6:4. Следующей соперницей Александры Саснович будет 10-я ракетка планеты голландская теннисистка Кики Бертенс.-0-