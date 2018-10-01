Александра Саснович победно начала теннисный турнир в Пекине

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович успешно стартовала на турнире категории "Премьер" в Пекине (призовой фонд - $8,2 млн), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем матче 1/32 финала одиночного разряда Саснович, занимающая 32-е место в мировом рейтинге, переиграла в двух сетах румынку Михаэлу Бузарнеску, занимающую 23-ю позицию, - 6:3, 6:1. Поединок продолжался 1 час 8 минут. Следующей соперницей Александры Саснович будет седьмая ракетка планеты Каролина Плишкова из Чехии.

Еще одна белоруска Арина Соболенко (16-й номер рейтинга WTA) стартует на China Open со второго раунда встречей с испанкой Гарбинье Мугурусой (14).

В первом круге парного разряда белорусская теннисистка Лидия Морозова и японка Сюко Аояма уступили сегодня американо-германскому тандему Ракель Атаво / Анна-Лена Гренефельд - 6:3, 4:6, 3:10.

Турнир в китайской столице завершится 7 октября.-0-