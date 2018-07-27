Александра Саснович сыграет с Анастасией Севастовой в 1/4 финала турнира в Москве

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На теннисном турнире Moscow River Cup в российской столице сегодня определятся все участницы полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска Александра Саснович, занимающая 42-е место в мировом рейтинге, в четвертьфинале встретится с 20-й ракеткой планеты Анастасией Севастовой из Латвии. Победитель этого поединка сыграет в полуфинале с победителем матча между 10-м номером мирового рейтинга немецкой теннисисткой Юлией Гергес и сербкой Ольгой Данилович, у которой 187-я позиция.

Александра Саснович без борьбы вышла в полуфинал турнира в Москве В полуфинале Александра Саснович встретится с победителем матча между немецкой теннисисткой Юлией Гергес и сербкой Ольгой Данилович.

Еще в одном четвертьфинале сыграют российские теннисистки Валентина Ивахненко (199-й номер рейтинга WTA) и Анастасия Потапова (204). Победитель их встречи в полуфинале выходит на победителя германско-словенского противостояния - Лаура Зигемунд (217) - Тамара Цидансек (90).

На московском турнире Александра Саснович сначала победила шведскую теннисистку Йоханну Ларссон (77) - 6:1, 6:3, а затем переиграла россиянку Евгению Родину (84) - 7:5, 6:2.-0-