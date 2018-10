Александра Саснович уступила Йоханне Конте в четвертьфинале Кубка Кремля

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (31-й номер рейтинга WTA) завершила выступление в розыгрыше Кубка Кремля, не сумев пробиться в полуфинал, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем четвертьфинальном матче Александра Саснович с британкой Йоханной Контой (44) проиграла первый сет 2:6, а затем взяла реванш с таким же результатом. В решающей партии соперницы стабильно выигрывали свои подачи и дело дошло до тай-брейка, в котором успеха добилась британка - 7:6 (7:2).

