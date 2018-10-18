Александра Саснович уступила Йоханне Конте в четвертьфинале Кубка Кремля

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (31-й номер рейтинга WTA) завершила выступление в розыгрыше Кубка Кремля, не сумев пробиться в полуфинал, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшнем четвертьфинальном матче Александра Саснович с британкой Йоханной Контой (44) проиграла первый сет 2:6, а затем взяла реванш с таким же результатом. В решающей партии соперницы стабильно выигрывали свои подачи и дело дошло до тай-брейка, в котором успеха добилась британка - 7:6 (7:2).
.@JohannaKonta crosses the finish line!— WTA (@WTA) 18 октября 2018 г.
The top Brit closes out Sasnovich 6-2, 2-6, 7-6(2) to punch her @tennisrussia semifinal ticket. pic.twitter.com/08NA4oCwte
В полуфинале соперницей Конты будет одна из россиянок - Дарья Касаткина (14) или Анастасия Павлюченкова (40), которые встречаются сегодня.
Ранее Александра Саснович победила румынку Михаэлу Бузарнеску (25) - 6:3, 6:4 и десятую ракетку планеты Кики Бертенс из Нидерландов - 6:3, 4:6, 6:3.
В четвертьфинале мужского парного разряда московского турнира белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд сыграют с австрийско-хорватским дуэтом Юрген Мельцер / Никола Мектич.-0-
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