Александра Саснович вышла во второй круг теннисного турнира в Мадриде

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович вслед за Викторией Азаренко вышла во второй раунд турнира категории "Премьер" в Мадриде (призовой фонд - 6 млн евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В стартовом поединке Александра Саснович победила американку Даниэль Коллинз - 7:5, 6:2. В матче 1/16 финала Саснович встретится с эстонской теннисисткой Анетт Контавейт, победившей американку Винус Уильямс (3:6, 6:3, 6:2).
Виктория Азаренко после победы над сербкой Александрой Крунич (6:3, 6:3) сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой, обыгравшей россиянку Елену Веснину (6:4, 6:2).
Еще одна белоруска Арина Соболенко не смогла выйти в 1/16 финала, уступив на старте американке Бернарде Пера (4:6, 6:2, 3:6).-0-
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