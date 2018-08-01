Алексей Бага назвал состав БАТЭ на гостевой матч Лиги чемпионов с ХИКом

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер борисовского БАТЭ Алексей Бага назвал состав на сегодняшний гостевой матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с финским ХИКом из Хельсинки, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме на искусственное поле "Телиа-Арены" у борисовчан выйдут: Щербицкий; Риос, Филипенко, Володько, Филипович, Бага, Яблонский, Драгун, Иванич, Стасевич (капитан команды), Сигневич.

Игра начнется в 19.00 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". В первой встрече, состоявшейся неделю назад на поле "Борисов-Арены", белорусский и финский чемпионы разошлись миром - 0:0.

В случае успеха по сумме двух встреч с ХИКом борисовчане в 3-м круге квалификации ЛЧ встретятся с победителем пары "Кукеси" (Албания) - "Карабах" (Азербайджан). Их первый поединок на поле албанского клуба закончился вничью - 0:0. Если чемпионы Беларуси уступят финнам, то сыграют в 3-м раунде квалификации Лиги Европы с победителем пары "Олимпия" (Словения) - "Крузейдерс" (Северная Ирландия). В первой игре в Любляне словенские футболисты разгромили гостей из Северной Ирландии со счетом 5:1. Их ответная встреча состоится 2 августа.-0-