Алексей Бага назвал состав БАТЭ на матч с футболистами ПСВ в плей-офф ЛЧ

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер борисовского БАТЭ Алексей Бага назвал стартовый состав на домашний матч плей-офф Лиги чемпионов с голландским ПСВ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом тайме в составе хозяев на поле "Борисов-Арены" выйдут: Щербицкий; Риос, Филипенко, Милунович, Филипович, Бага, Яблонский, Драгун, Иванич, Туоминен, Стасевич.
Встреча БАТЭ - ПСВ начнется сегодня в 22.00 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".-0-
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