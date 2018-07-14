Алена Дубицкая завоевала серебро в толкании ядра на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Алена Дубицкая завоевала серебряную медаль в толкании ядра на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате (Марокко), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своей лучшей, второй, попытке легкоатлетка из Гродно отправила снаряд на 19 м 21 см и установила личный рекорд в карьере. Опередить Алену Дубицкую смогла лишь Кристина Шваниц из Германии - 19 м 40 см. Бронзовым призером этапа "Бриллиантовой лиги" в Рабате стала именитая новозеландка Валери Адамс - 18 м 93 см, которой в текущем сезоне отметка в 19 м в секторе для толкания ядра еще не покорялась.

Следующий этап "Бриллиантовой лиги" состоится в Монако 20 июля. В конце следующей недели минский стадион "Динамо" примет чемпионат Беларуси (20-21 июля). Главным же стартом сезона для белорусских легкоатлетов станет чемпионат Европы, который пройдет с 7 по 12 августа в Берлине.-0-