Алимбекова: мы готовились к этой эстафете и доказали, что лучшие

22 февраля, Пхенчхан /Александр Новиков - БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Динара Алимбекова поделилась впечатлениями от выступления в эстафете, которая стала золотой для отечественных биатлонисток, передает корреспондент БЕЛТА.

Самая молодая спортсменка из чемпионского квартета смогла удержаться в группе лидеров в прошедшей гонке, а после стрельбы стоя и вовсе ушла на дистанцию первой. "Старалась на своем этапе в эстафете и рада за всю белорусскую команду. Со старта все сделала хорошо, а затем немного подсела. Главное было не ошибиться", - отметила Динара Алимбекова.

Белорусские биатлонистки победили в эстафете на Олимпиаде-2018 Начиналась гонка в сложных погодных условиях: шел снег, а ветер усиливался. Стартер белорусской сборной Надежда Скардино первую стрельбу отработала без промахов, а на второй воспользовалась двумя дополнительными патронами.

Она призналась, что пока не ощущает себя олимпийской чемпионкой. "Сейчас мы все очень взволнованы. У вас, журналистов, после того, как поняли, что победили, спрашивала: что мне делать, куда идти? Этот момент мне еще предстоит осознать. Хочу только поблагодарить за доверие команду, наших тренеров. Мы готовились к этой эстафете и доказали, что лучшие", - рассказала биатлонистка.

Динара Алимбекова в прошедшей эстафете выступила на третьем этапе. Белоруски смогли в итоге финишировать первыми и завоевать золотую награду зимних Игр в Пхенчхане.-0-

Фото Андрея Покумейко.