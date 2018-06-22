22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Алина Талай победила в беге на 100 м с барьерами на минском стадионе "Динамо", передает корреспондент БЕЛТА.
Рекордсменка в этом виде программы преодолела дистанцию на новом покрытии стадиона за 12,50 сек. Второе место заняла другая белоруска Эльвира Герман.
Алина Талай после финиша отметила хорошие условия и быструю дорожку на "Динамо", ей даже хотелось побить собственный рекорд (12,41 сек.).
Матчевая встреча по легкой атлетике на "Динамо" продолжается в секторе для метания молота, где выступает Иван Тихон, и в секторе для прыжков в высоту у мужчин.-0-
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