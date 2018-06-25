"Аливария" устроила футбольный баттл для популярных белорусок

В эту субботу, 23 июня, в фан-баре в парке Победы можно было поговорить за бокалом пива о футболе не только с болельщиками, но и, например, с интернет-моделью, у которой 560 тыс. подписчиков, ведущей канала "Беларусь-5" или участницей шоу "Хочу в ВИА Гру". Такую нетипичную для фанатского комьюнити аудиторию собрали на футбольном паб-квизе "Аливарии", чтобы выяснить, кто знает о футболе больше: красавицы или умники.

Футбольный паб-квиз продолжил сезон вечеринок, который этим летом открыла "Аливария" в фан-баре в парке Победы. Сыграть в интеллектуальный футбол от "МозгоБойни" пригласили тех, кого обычно легко можно поставить в тупик упоминанием мундиаля или гандикапа, - популярных моделей, певиц, телеведущих и блогеров. Девушки честно признались, что самим им справиться будет сложно, а потому заранее позвали в свои команды минских болельщиков. Всего за сутки на сайт мероприятия пришли сотни заявок от знатоков футбола, желающих помочь красавицам собрать в этот раз не только много лайков, но и очков на футбольном паб-квизе. В команды к звездным капитанам попали только те, кто смог правильно ответить на все каверзные вопросы викторины при регистрации. Главным арбитром матча по теоретическому футболу стала одна из самых известных instagram-моделей Беларуси Катя Коба. Еще до начала игры девушка призналась, что не отказалась бы и сама занять место за игровым столиком в фан-баре и проверить свою интуицию.

- Это лето точно войдет в историю под знаком футбола. Традиционно считается, что футбол - это мужская игра. Но мы готовы разрушать стереотипы и хотим сделать так, чтобы девушки тоже присоединились к главному спортивному событию лета и заинтересовались футболом. Уверены, что это принесет всем болельщикам еще больше прекрасных эмоций. Конечно, в этом поможет и главный футбольный напиток, который уже столько лет объединяет людей во время важных игр и чемпионатов, - рассказывает менеджер по корпоративным коммуникациям пивоваренной компании "Аливария" Ольга Ковригина.

За полтора часа игры участники нашли ответы на полсотни вопросов о футболе, футболистах и любимом фанатском напитке - пиве. По признанию мужского состава команд, для победы одних лишь спортивных знаний оказалось недостаточно, а поэтому женская интуиция приносила командам большое количество выигрышных очков. Например, именно для девушек совсем не составило труда понять, что жена легендарного Пеле заставляла его бросить шоу-бизнес и заниматься только футболом, просто потому что "на поле он общается исключительно с мужчинами".

Присоединиться к вечеринкам "Аливарии" и получить свою порцию футбольного веселья можно ежедневно с 10.00 до 24.00 в фан-баре парка Победы. К слову, уже в этот четверг, 28 июня, в 19.00 здесь устроят вечер футбольного юмора от популярных белорусских комиков. Приходить на Stand-up party можно смело большой компанией и даже с теми, кто в футболе разбирается очень относительно, - обещают, что все равно весело будет всем. Вход по-прежнему свободный для всех.