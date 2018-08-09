Анастасия Мирончик-Иванова вышла в финал в прыжках в длину на ЧЕ в Берлине

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анастасия Мирончик-Иванова вышла в финал в прыжках в длину на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во второй попытке белоруска преодолела отметку в 6 м 68 см, справившись с квалификационным нормативом 6 м 67 см. Финал в прыжках в длину у женщин состоится 11 августа.

Сегодня на Олимпийском стадионе в Берлине в утренней сессии выступит в отборочных соревнованиях в метании копья Татьяна Холодович, которая является чемпионкой Европы 2016 года в Амстердаме.

Вечером 9 августа неплохие шансы побороться за награды в секторе для прыжков с шестом у белоруски Ирины Жук. Состоится также квалификация у прыгунов в высоту. В этом виде выступят белорусы Максим Недосеков и Андрей Скобейко. Особые надежды в решающих забегах у женщин на 100 м с барьерами (полуфинал и финал) белорусские болельщики связывают с лидерами сезона в Европе Алиной Талай и Эльвирой Герман. Финал на 100 м с барьерами состоится сегодня в 22.50 по белорусскому времени.

После двух дней соревнований в активе белорусской команды три бронзовые награды, лидируют в медальном зачете атлеты из Польши, на счету которых три золотые и две серебряные медали.-0-