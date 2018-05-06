Анастасия Прокопенко стала серебряным призером КМ по современному пятиборью в Венгрии

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анастасия Прокопенко стала серебряным призером Кубка мира по современному пятиборью в венгерском Кечкемете, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская спортсменка перед заключительным видом программы лазер-ран (бег и стрельба) занимала 11 место в текущем протоколе соревнований. Однако смогла успешно справиться со стрельбой и финишировать второй. Первой финишную черту пересекла олимпийская чемпионка Игр 2016 в Рио-де-Жанейро австралийская спортсменка Хлоэ Эспозито. Бронзовую медаль этапа завоевала Ким Сунву из Республики Корея.

Выступавшая в финале другая белорусская пятиборка Ольга Силкина, занимавшая второе место перед стартом в беге со стрельбой, провела несколько неудачных серий выстрелов в заключительной дисциплине и завершила свое выступление на тринадцатой строчке итогового протокола.

Венгерский Кечкемет является успешным для первого номера белорусской команды. В 2016 году именно здесь Анастасия Прокопенко взошла на высшую ступень пьедестала этапа Кубка мира. В карьере белоруски также победа на чемпионате Европы по современному пятиборью в Минске и бронзовая награда чемпионата мира в Каире.-0-