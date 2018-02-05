Анастасия Веремеенко и Елена Левченко прибыли в тренировочный лагерь баскетбольной сборной

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси начали заключительный этап подготовки к квалификационным матчам чемпионата Европы в минском Дворце спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По информации пресс-службы Белорусской федерации баскетбола, сегодня к баскетболисткам из национального чемпионата присоединились лидеры, выступающие в зарубежных клубах. Это Анастасия Веремеенко ("Фенербахче", Стамбул, Турция), Елена Левченко, Екатерина Снытина (обе - "Хатай", Турция), Мария Попова ("Боташ", Турция), Татьяна Лихтарович ("Кельтерн", Германия), Алекс Бентли ("Надежда", Оренбург, Россия), Александра Тарасова ("Нимбурк", Чехия), Марина Иващенко ("Лиепая", Латвия), Юлия Рытикова ("Гожув", Польша). Вместе с ними продолжают подготовку представительницы лучших белорусских клубов - Мария Филончик, Алена Голубева, Анна Брич, Ольга Зюзькова (все - "Горизонт"), Виктория Гаспер ("Цмокi-Мiнск") и Арина Мосько ("Олимпия", Гродно).

Первая из двух отборочных встреч женского Евробаскета-2019 состоится во Дворце спорта в субботу, 10 февраля, когда белоруски встретятся с командой Турции. В следующую среду, 14 февраля, команда Наталии Трофимовой сыграет с польскими баскетболистками. Сборная Беларуси в ноябре 2017 года успешно стартовала в квалификационной группе В. Сначала в Валжбжихе была обыграна польская команда - 70:62, а затем в Минске белорусские баскетболистки разгромили соперниц из Эстонии со счетом 80:63. Также две виктории у турчанок - над эстонками - 81:56 (в гостях) и польками - 73:53 (дома).-0-