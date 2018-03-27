Андрей Горбунов будет защищать ворота сборной Беларуси в матче с футболистами Словении

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренеры футбольных сборных Беларуси и Словении назвали стартовые составы на товарищеский матч в Любляне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наставник белорусов Игорь Криушенко выбрал такой вариант "основы": Горбунов; Веретило, Политевич, Сиваков, Шитов, Маевский, Кендыш, Ковалев, Брессан, Нехайчик, Скавыш.

Словенский специалист Томаж Кавчич в первом тайме рассчитывает на следующих футболистов: Белец; Йокич, Цесар, Митрович, Милец, Куртич, Крхин, Кампл, Иличич, Бирса, Берич.

Игру, которая начнется сегодня в 21.15 на поле стадиона "Стожице", будет судить бригада арбитров из Хорватии во главе с Франом Йовичем. Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию матча из словенской столицы.-0-