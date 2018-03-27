Андрей Горбунов будет защищать ворота сборной Беларуси в матче с футболистами Словении

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренеры футбольных сборных Беларуси и Словении назвали стартовые составы на товарищеский матч в Любляне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Наставник белорусов Игорь Криушенко выбрал такой вариант "основы": Горбунов; Веретило, Политевич, Сиваков, Шитов, Маевский, Кендыш, Ковалев, Брессан, Нехайчик, Скавыш.
Словенский специалист Томаж Кавчич в первом тайме рассчитывает на следующих футболистов: Белец; Йокич, Цесар, Митрович, Милец, Куртич, Крхин, Кампл, Иличич, Бирса, Берич.
Игру, которая начнется сегодня в 21.15 на поле стадиона "Стожице", будет судить бригада арбитров из Хорватии во главе с Франом Йовичем. Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию матча из словенской столицы.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4217 BYN
|2.415 BYN
|2.417 BYN
|USD
|1.9464 BYN
|1.945 BYN
|1.9484 BYN
|RUB
|3.4046 BYN
|3.4 BYN
|3.409 BYN