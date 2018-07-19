19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский специалист Андрей Сидоренко возглавит национальную сборную Беларуси по хоккею, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решение принято исполкомом ФХБ. Как пояснили в федерации, с наставником будет заключен годичный контракт с возможностью его продления. Андрей Сидоренко сменил на посту главного тренера Дэйва Льюиса.

Белорусский специалист до недавнего времени работал с российским клубом ВХЛ "Дизель". Ранее он возглавлял национальные сборные Беларуси (1994-96) и Польши (2004-05), а также молодежную (U-20) сборную Беларуси (1995-96).

После неудачи на чемпионате мира-2018 в Копенгагене сборной Беларуси в будущем году предстоит бороться за возвращение в элиту мирового хоккея в рамках мирового первенства в группе "А" дивизиона 1.

Турнир пройдет в столице Казахстана Астане с 29 апреля по 5 мая 2019 года. Кроме хозяев турнира соперниками белорусов станут национальные сборные Венгрии, Республики Корея, Литвы и Словении. Путевки в топ-дивизион получат две сильнейшие команды группы.-0-