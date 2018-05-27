27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Андриан Цибульский переизбран председателем Белорусской федерации биатлона, сообщили БЕЛТА в федерации этого вида спорта.
На отчетно-выборной конференции избраны руководящие органы: президиум, руководящий состав федерации, наблюдательный совет и контрольно-ревизионная комиссия.
Андриан Цибульский выступил с докладом о проделанной работе и подвел итоги завершившегося олимпийского сезона. На конференции озвучены новые задачи, которые необходимо решить БФБ в новом олимпийском цикле.
Заместителем председателя Белорусской федерации биатлона стал Игорь Кузнецов, генеральным секретарем - Дарья Домникова. Анатолий Стромский рекомендован Белорусской федерацией биатлона Минспорту на должность старшего тренера по развитию вида спорта.
Во время конференции поощрены специалисты по физической культуре, подготовившие учеников для зачисления в экспериментальную группу по биатлону. Председатель наблюдательного совета БФБ Валерий Вакульчик также поощрил специального корреспондента агентства телевизионных новостей (АТН) Белтелерадиокомпании Анну Эйсмонт за вклад в популяризацию биатлона в Беларуси, выразив особые слова благодарности за авторство двух документальных фильмов "Биатлон.by, Эстафета поколений" и "Формула биатлона", которые рассказывают об истории становления этого вида спорта в Беларуси, поиске и подготовке одаренных детей.-0-
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