Англичанин Йейтс стал победителем 15-го этапа веломногодневки "Джиро д'Италия"

Британский велогонщик Саймон Йейтс из команды Mitchelton-Scott 20 мая победил на 15-м этапе престижной шоссейной многодневки "Джиро д'Италия". Данный этап стартовал в Тольмедзо и финишировал в Саппаде.

16-й этап пройдет 22 мая, гонка с раздельным стартом и длинной в 34,2 км стартует в Тренто и финиширует в Роверето. "Джиро д'Италия" завершится 27 мая в Риме.

Лидер 15-го этапа Йейтс проехал 176 км за четыре часа 37 минут 56 секунд. Вторым финишировал колумбиец Мигель Анхель Лопес из "Астаны", уступив Йейтсу 41 секунду. Действующий победитель "Джиро д'Италия" голландец Том Дюмулен занял третье место. Четырехкратный победитель "Тур де Франс" британец Крис Фрум из команды Sky, победитель 14-го этапа веломногодневки, на 15-м этапе пришел 17-м.

"Джиро д'Италия" проходит в 101-й раз. Первая подобная гонка стартовала в Иерусалиме.