Арбитр из Швейцарии рассудит первый матч сборной Беларуси в Лиге наций

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швейцарец Сандро Шерер будет главным арбитром на первом матче национальной сборной Беларуси с Сан-Марино в Лиге наций на обновленном стадионе "Динамо", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе федерации футбола.

Линейными судьями выступят Стефан де Алмейда и Беким Зогай, резервным - Раффаэль Зедер (все - Швейцария). Наблюдатель УЕФА - Милан Караджич (Сербия), делегат УЕФА - Анна Бордюгова (Украина).

Стартовый свисток в игре Лиге наций подопечных Игоря Криушенко и соперников из Сан-Марино прозвучит 8 сентября в 19.00. Во втором туре белорусские футболисты сыграют на выезде 11 сентября с Молдовой.-0-