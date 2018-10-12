Арбитры из Турции рассудят матч футболистов Беларуси и Люксембурга в Лиге наций

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси проведут сегодня матч группового этапа Лиги наций против команды Люксембурга, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игру на поле минского стадиона "Динамо" будет судить бригада турецких арбитров, которую возглавит Али Палабыйык. Встреча начнется в 21.45 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

В первом туре соревнований в группе 2 (лига D) белорусские футболисты победили на своем поле сборную Сан-Марино со счетом 5:0, а затем в Кишиневе сыграли вничью с Молдовой - 0:0. Команда Люксембурга сначала обыграла у себя дома молдавских футболистов - 4:0, а затем на выезде взяла верх над соперниками из Сан-Марино со счетом 3:0.

Сегодня сборная Молдовы примет на своем поле команду Сан-Марино.

Турнирное положение после двух туров: Люксембург - 6 очков (разница мячей - 7-0), Беларусь - 4 (5-0), Молдова - 1 (0-4), Сан-Марино - 0 (0-8).-0-