Аргентинские фуболисты сыграли вничью с исландцами на ЧМ-2018, Месси не забил пенальти во втором тайме

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Аргентины не смогла одолеть в Москве команду Исландии в матче группы D чемпионата мира - 1:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Аргентинцы с первых минут захватили инициативу, но исландцы не собирались сдаваться без боя. Отбив стартовый натиск, северяне провели несколько контратак и едва не наказали соперников за оплошности в обороне. Однако счет все же открыли вице-чемпионы планеты - на 19-й минуте Серхио Агуэро сумел нанести точный удар метров с 12. Эта неудача не смутила исландских футболистов, и меньше чем через 5 минут они организовали атаку, которую завершил Альфред Финнбогасон - 1:1.

После этого аргентинцы вновь завладели преимуществом, но ни Лионель Месси, ни его партнеры так и не смогли добиться успеха. А перед самым перерывом исландцы опять провели несколько контратак, серьезно побеспокоив защитные порядки соперников.

Во втором тайме Месси с партнерами полностью переигрывали оппонентов и на 63-й минуте заработали пенальти, но голкипер Ханнес Халльдоурссон отразил удар Месси.

После этой неудачи капитан аргентинцев очень старался реабилитироваться, много бил по воротам, отдавал острые передачи, но дебютанты чемпионатов мира отстояли почетную ничью с одним из фаворитов ЧМ-2018.

Во втором матче этого квартета футболисты Хорватии сыграют сегодня с Нигерией в Калининграде (начало в 22.00).

В группе С сборная Франции сегодня с большим трудом сумела переиграть команду Австралии со счетом 2:1. В 19.00 в Саранске встретятся команды Перу и Дании.-0-

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