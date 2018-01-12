Арина Соболенко и Андрей Василевский завершили выступления на турнирах в Австралии

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты потерпели поражения в матчах парных разрядов на турнирах в Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Арина Соболенко и россиянка Вероника Кудерметова в полуфинале соревнований в Хобарте проиграли бельгийско-голландскому дуэту Элиза Мартенс / Деми Схюрс - 0:6, 7:5, 7:10.
На мужском турнире серии "Челленджер" в Канберре белорус Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо уступили в финальном матче израильско-индийскому тандему Йонатан Эрлих / Дивиж Шаран - 6:7 (1:7), 2:6.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4202 BYN
|2.417 BYN
|2.427 BYN
|USD
|2.0048 BYN
|2.002 BYN
|2.008 BYN
|RUB
|3.5382 BYN
|3.53 BYN
|3.543 BYN