Арина Соболенко и Андрей Василевский завершили выступления на турнирах в Австралии

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты потерпели поражения в матчах парных разрядов на турнирах в Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Арина Соболенко и россиянка Вероника Кудерметова в полуфинале соревнований в Хобарте проиграли бельгийско-голландскому дуэту Элиза Мартенс / Деми Схюрс - 0:6, 7:5, 7:10.

На мужском турнире серии "Челленджер" в Канберре белорус Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо уступили в финальном матче израильско-индийскому тандему Йонатан Эрлих / Дивиж Шаран - 6:7 (1:7), 2:6.-0-