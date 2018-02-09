Арина Соболенко и Татьяна Мария откроют матч Кубка Федерации Беларусь - Германия

9 февраля, Минск /Корр БЕЛТА/. Арина Соболенко и Татьяна Мария 10 февраля в 14.00 откроют матч Кубка Федерации между теннисными сборными Беларуси и Германии на корте минской "Чижовка-Арены". Таков результат жеребьевки, состоявшейся сегодня в Минской городской ратуше, передает корреспондент БЕЛТА.

Во втором субботнем поединке встретятся белоруска Александра Саснович и немецкая теннисистка Антония Лоттнер. В воскресенье, 11 февраля, состоятся еще два одиночных матча: Александра Саснович - Татьяна Мария, Арина Соболенко - Антония Лоттнер, а также парная встреча, в которой белорусский тандем Вера Лапко / Лидия Морозова сыграет с немецким дуэтом Анна-Лена Фридзам / Анна-Лена Гренефельд. По регламенту Кубка Федерации, капитаны команд Эдуард Дубров и Йенс Герлах могут произвести замены после первого игрового дня.

Матч между теннисистками Беларуси и Германии в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". В субботу трансляция начнется в 13.40, в воскресенье - в 12.50.

Победитель минской встречи в полуфинале 21-22 апреля встретится с победителем пражского матча Чехия - Швейцария. В эти выходные дни пройдут еще два четвертьфинала Кубка Федерации - французские теннисистки примут бельгиек, а сборная США у себя дома встретится с командой Нидерландов.

В прошлом сезоне сборная Беларуси впервые в истории добралась до финала неофициального командного чемпионата планеты, обыграв в Минске команды Нидерландов (4:1), Швейцарии (3:2) и только в решающем матче уступив в упорнейшей борьбе американкам (2:3).-0-

Фото Оксаны Манчук.