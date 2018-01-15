Арина Соболенко поднялась на 66-е место в рейтинге WTA, Александра Саснович опустилась на 3 позиции

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) белоруска Арина Соболенко занимает 66-е место, что пока является ее лучшим достижением за профессиональную карьеру, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На прошлой неделе Арина была на 69-й позиции, а после турнира в австралийском Хобарте, где она дошла до четвертьфинала, поднялась на 3 строки выше, набрав 943 очка.

Первая ракетка Беларуси Александра Саснович на прошлой неделе не играла и потеряла 3 позиции - опустилась с 53-го на 56-е место (1052 очка).

На этой неделе обе белорусские теннисистки примут старт на первом в сезоне турнире серии "Большого шлема" - открытом чемпионате Австралии. В первом раунде одиночного разряда Александра Саснович сыграет с американкой Кристиной Макхейл (73-й номер мирового рейтинга), Арина Соболенко будет соперничать с австралийкой Эшли Барти (17).-0-