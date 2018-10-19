Арина Соболенко признана новичком года в WTA

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущая белорусская теннисистка Арина Соболенко признана новичком года во Всемирной теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Арина Соболенко в 2018 году смогла из второй сотни мирового рейтинга выйти в топ-20 лучших игроков мира. В активе белоруски в этом сезоне победы на турнире в Нью-Хейвене (США) и Ухане (Китай).
Наиболее прогрессирующим игроком WTA признала Кики Бертенс из Нидерландов, в номинации "Возвращение года" победила Серена Уильямс из США, возобновившая карьеру после рождения дочери.-0-
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