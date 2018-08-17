Арина Соболенко обыграла 5-ю ракетку мира и вышла в 1/4 финала турнира в Цинциннати

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (34-й номер рейтинга WTA) пробилась в четвертьфинал турнира категории "Премьер" в американском Цинциннати (призовой фонд - $2,8 млн), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 1/8 финала белоруска победила в тяжелом трехсетовом поединке пятую ракетку планеты Каролин Гарсию из Франции - 6:4, 3:6, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 36 минут. В предыдущем раунде Гарсия выбила из борьбы экс-первую ракетку мира белоруску Викторию Азаренко (87). До этого Арина Соболенко победила британку Йоханну Конту (39) - 4:6, 6:3, 6:4 и чешку Каролину Плишкову (8) - 2:6, 6:3, 7:5. В матче за выход в полуфинал Соболенко встретится с американкой Мэдисон Киз (13).

В парном разряде белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма в матче за выход в четвертьфинал сыграют с венгерско-французским дуэтом Тимея Бабош / Кристина Младенович.-0-