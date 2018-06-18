Арина Соболенко проиграла на старте теннисного турнира в Испании

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (43-й номер мирового рейтинга) потерпела поражение в одиночном разряде турнира Mallorca Open в Испании, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В 1/16 финала Арина Соболенко сегодня встречалась с бельгийкой Алисон ван Эйтванк (44) и уступила в трехсетовом поединке - 6:3, 4:6, 2:6.
Виктория Азаренко (85) в поединке 1/16 финала сыграет с сербской теннисисткой Александрой Крунич (39), которая в конце прошлой недели стала победительницей турнира в голландском Хертогенбосе. Еще одна белоруска Александра Саснович (51) узнает свою первую оппонентку сегодня после окончания квалификационного этапа соревнований.
Белорусские теннисистки выступят и в парном разряде. Виктория Азаренко и россиянка Светлана Кузнецова на старте сыграют с американским дуэтом Кейтлин Кристиан / Сабрина Сантамария, Арина Соболенко и россиянка Вероника Кудерметова встретятся с белорусско-голландским тандемом Лидия Морозова / Лесли Керхове.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3287 BYN
|2.324 BYN
|2.332 BYN
|USD
|2.0102 BYN
|2.003 BYN
|2.008 BYN
|RUB
|3.17 BYN
|3.161 BYN
|3.175 BYN