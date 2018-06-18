Арина Соболенко проиграла на старте теннисного турнира в Испании

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (43-й номер мирового рейтинга) потерпела поражение в одиночном разряде турнира Mallorca Open в Испании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 1/16 финала Арина Соболенко сегодня встречалась с бельгийкой Алисон ван Эйтванк (44) и уступила в трехсетовом поединке - 6:3, 4:6, 2:6.

Виктория Азаренко (85) в поединке 1/16 финала сыграет с сербской теннисисткой Александрой Крунич (39), которая в конце прошлой недели стала победительницей турнира в голландском Хертогенбосе. Еще одна белоруска Александра Саснович (51) узнает свою первую оппонентку сегодня после окончания квалификационного этапа соревнований.

Белорусские теннисистки выступят и в парном разряде. Виктория Азаренко и россиянка Светлана Кузнецова на старте сыграют с американским дуэтом Кейтлин Кристиан / Сабрина Сантамария, Арина Соболенко и россиянка Вероника Кудерметова встретятся с белорусско-голландским тандемом Лидия Морозова / Лесли Керхове.-0-