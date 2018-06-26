Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Истборне

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала вторую победу в одиночном разряде турнира в британском Истборне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке 1/16 финала одиночного разряда Соболенко, занимающая 45-е место в мировом рейтинге, выиграла у 13-й ракетки планеты Юлии Гёргес из Германии - 1:6, 6:4, 6:4. В матче за выход в четвертьфинал Арина Соболенко встретится с победительницей встречи между россиянкой Светланой Кузнецовой (57-й номер рейтинга WTA) и бельгийкой Элизе Мертенс (15). В первом раунде Арина Соболенко обыграла в трехсетовом поединке американку Сачию Викери (82) - 4:6, 6:0, 6:1.
В парном разряде Арина Соболенко и Се Шувэй из Китайского Тайбэя вышли в четвертьфинал, переиграв дуэт китайских теннисисток Чжасюань Ян / Хао-Чин Чань - 6:3, 5:7, 10:7.-0-
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