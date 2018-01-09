Арина Соболенко вышла в четвертьфинал парного разряда теннисного турнира в Хобарте

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко после успешного старта в одиночном разряде победно начала выступление и в парных соревнованиях на турнире австралийском Хобарте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 1/8 финала Соболенко и россиянка Вероника Кудерметова обыграли российско-швейцарский тандем Нателла Дзаламидзе / Ксения Кнолль - 6:1, 5:7, 10:6. Теперь в четвертьфинале Соболенко и Кудерметова встретятся с румынско-украинским дуэтом Ралука Олару / Ольга Савчук.

В 1/8 финала одиночного разряда Арина Соболенко, занимающая 69-е место в мировом рейтинге, завтра сыграет с 35-й ракеткой планеты китайской теннисисткой Чжан Шуай. Победительница их встречи в поединке за выход в полуфинал будет соперничать с украинкой Лесей Цуренко, у которой 43-я позиция в мировом рейтинге.

Соревнования в Хобарте завершатся 13 января, после чего ведущие теннисисты мира перебазируются в Мельбурн, где 15 января начнется первый в сезоне турнир серии "Большого шлема" - открытый чемпионат Австралии. Квалификационный раунд Australian Open стартует 10 января.-0-