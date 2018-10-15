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Арина Соболенко занимает 15-е место в рейтинге WTA

Спорт 15.10.2018 | 08:10
Арина Соболенко. Фото из архива
Арина Соболенко. Фото из архива

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко занимает 15-е место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

На прошлой неделе, перед стартом турнира в китайском Тяньцзине, Арина Соболенко была на 11-й позиции, а после поражения в четвертьфинале опустилась на 4 строки.

В первую сотню мирового рейтинга входят еще 3 белорусские теннисистки: Александра Саснович занимает 31-е место, Виктория Азаренко на 56-й позиции, у Веры Лапко 62-я строка.

Первое место в рейтинге WTA занимает румынка Симона Халеп, второй идет Каролин Возняцки из Дании, на третьей позиции немецкая теннисистка Ангелика Кербер.

На этой неделе Александра Саснович выступит в Москве в розыгрыше Кубка Кремля. Ее первой соперницей будет румынка Михаэла Бузарнеску, которая находится на 25-м месте в мировом рейтинге. В соревнованиях мужского парного разряда московского турнира белорус Максим Мирный сыграет в дуэте с австрийцем Филиппом Освальдом.

В первом раунде турнира в Люксембурге Вера Лапко встретится с немкой Кариной Виттхефт, замыкающей первую сотню мирового рейтинга.-0-

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Теги
рейтинг, Соболенко, теннис
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