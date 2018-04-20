Арсен Венгер уходит с поста главного тренера лондонского "Арсенала"

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Арсен Венгер, который был тренером английского клуба "Арсенал" в течение 22 лет, покидает свой пост. Об этом сообщает Би-Би-Си.

"После тщательных размышлений и обсуждения с клубом я решил уйти в отставку по окончании сезона. Я благодарен, что у меня была возможность провести в команде столько незабываемых лет. Я управлял "Арсеналом" честно и с полной ответственностью. Хочу поблагодарить сотрудников, игроков, директоров и болельщиков, которые делают этот клуб особенным. Призываю поклонников поддержать команду, чтобы закончить сезон на высоком уровне. Моя любовь и поддержка всегда будут с "Арсеналом", - заявил Венгер.

Владелец контрольного пакета клуба Стэн Кронке так прокомментировал уход Арсена Венгера: "Это один из самых трудных дней в истории нашего спорта". "Его долговечность и последовательность в течение столь долгого времени не превзойти никому", - добавил он.

С 2005 по 2008 год в составе "Арсенала" выступал известный белорусский полузащитник Александр Глеб.-0-