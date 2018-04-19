Атлеты Минской области победили в командном зачете чемпионата Беларуси по бодибилдингу

19 апреля, Минск /Даниил Шавров - БЕЛТА/. Атлеты Минской области победили в командном зачете 31-го чемпионата Беларуси по бодибилдингу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вторая позиция у спортсменов из Гомельской области, третье место у атлетов Гродненщины. Соревнования состоялись в столичном Дворце культуры МАЗ и собрали более 160 спортсменов.

Наиболее зрелищными получились соревнования в абсолютных категориях. У мужчин в категории Men's Physique Артем Лукашенко из Минской области стал обладателем главного приза. Абсолютным чемпионом в категории "Бодибилдинг" стал спортсмен из Гомельской области Андрей Давыдчик. У женщин в абсолютной категории победу праздновала Валерия Рубцова из Минска.

Как подчеркнул директор Белорусской федерации бодибилдинга Андрей Козленко, впервые в чемпионате была представлена категория Fit-Model. "Девушки выступали в двух раундах: в закрытых купальниках и в вечерних платьях. Самый главный критерий оценки - внешний вид, умение себя подать и двигаться на сцене", - рассказал директор. Турниры в этой дисциплине уже проводятся под эгидой международной федерации (IFBB) и пользуются популярностью за рубежом. Белорусские спортсменки планируют принять участие в ближайшем из стартов в Риге.

На чемпионате Беларуси, по мнению многих участников и специалистов, был один из самых строгих отборов. Как отметила главный судья соревнований Наталья Качан, в первую очередь судьи обращают внимание на пропорции спортсменов. "Выражаясь профессиональным языком, должна быть ярко выраженная сепарация, глубокая дефиниция мышц - есть определенные критерии, по которым судьи оценивают спортсмена. Например, у человека от природы короткие ноги, значит, он уступает в пропорции, но он шикарно показывает себя в семи обязательных позах бодибилдинга - и в итоге может стать чемпионом либо занять призовое место. На турнире работали десять судей, поэтому баллы победителям и призерам выставлены объективные", - сказала она.

По итогам чемпионата сформирована сборная Беларуси для участия в чемпионате Европы. Континентальный турнир пройдет с 2 по 7 мая в испанском городе Санта-Сусанна. Организаторы отмечают, что соревнования по бодибилдингу могут быть включены в программу показательных видов спорта II Европейских игр в Минске.-0-