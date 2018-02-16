Австрийский горнолыжник Маттиас Майер победил в супергиганте, белорус Юрий Данилочкин - 42-й

16 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Австрийский горнолыжник Маттиас Майер победил в супергиганте на Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпион игр преодолел дистанцию за 1 мин. 24,4 сек. Серебряным призером стал Беат Фойц из Швейцарии, на третью ступень пьедестала почета поднялся норвежец Хьетиль Янсруд.

Маттиас Майер

Маттиас Майер

Беат Фойц

Беат Фойц

Хьетиль Янсруд

Хьетиль Янсруд

Хьетиль Янсруд

Беат Фойц, Маттиас Майер и Хьетиль Янсруд

Белорус Юрий Данилочкин уступил победителю более пяти секунд и занял 42-е место.

Очередные награды у горнолыжников будут разыграны 18 февраля в гигантском слаломе.-0-

Фото Синьхуа - БЕЛТА.