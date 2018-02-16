Австрийский горнолыжник Маттиас Майер победил в супергиганте, белорус Юрий Данилочкин - 42-й

16 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Австрийский горнолыжник Маттиас Майер победил в супергиганте на Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Чемпион игр преодолел дистанцию за 1 мин. 24,4 сек. Серебряным призером стал Беат Фойц из Швейцарии, на третью ступень пьедестала почета поднялся норвежец Хьетиль Янсруд.
Белорус Юрий Данилочкин уступил победителю более пяти секунд и занял 42-е место.
Очередные награды у горнолыжников будут разыграны 18 февраля в гигантском слаломе.-0-
Фото Синьхуа - БЕЛТА.
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