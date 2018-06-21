Азаренко, Морозова и Мирный проведут матчи на турнирах в Испании и Германии

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты сегодня проведут очередные матчи на соревнованиях в Испании и Германии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Виктория Азаренко на турнире Mallorca Open в 1/8 финала одиночного разряда встретится с чешкой Люцией Шафаржовой. В первом раунде Азаренко выиграла у швейцарской теннисистки Штефани Фегеле - 6:7 (4:7), 6:3, 7:5. В четвертьфинале парного разряда Лидия Морозова и голландка Лесли Керхове сыграют с австралийско-украинским тандемом Анастасия Родионова / Надежда Киченок.
В немецком Галле Максим Мирный и австриец Филипп Освальд в матче за выход в полуфинал будут соперничать с бразильцем Марсело Мело и поляком Лукашем Куботом.-0-
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