Азаренко, Морозова и Мирный проведут матчи на турнирах в Испании и Германии

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты сегодня проведут очередные матчи на соревнованиях в Испании и Германии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Виктория Азаренко на турнире Mallorca Open в 1/8 финала одиночного разряда встретится с чешкой Люцией Шафаржовой. В первом раунде Азаренко выиграла у швейцарской теннисистки Штефани Фегеле - 6:7 (4:7), 6:3, 7:5. В четвертьфинале парного разряда Лидия Морозова и голландка Лесли Керхове сыграют с австралийско-украинским тандемом Анастасия Родионова / Надежда Киченок.

В немецком Галле Максим Мирный и австриец Филипп Освальд в матче за выход в полуфинал будут соперничать с бразильцем Марсело Мело и поляком Лукашем Куботом.-0-