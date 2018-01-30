Баскетболистки сборной Беларуси начали подготовку к матчам квалификации чемпионата Европы

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси приступили к подготовке к двум домашним матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На тренировочный сбор, который продлится в Раубичах до 4 февраля, тренерский штаб во главе в Натальей Трофимовой пригласил 13 игроков из белорусских клубов: Алена Голубева, Анна Брич, Дарья Семилетникова, Дарина Бочкарева, Наталья Горбачева, Мария Филончик (все - "Горизонт", Минская область), Ксения Малашко, Александра Шевченко, Анастасия Сущик, Екатерина Рыбалко (все - "Цмокi-Мiнск"), Арина Мосько, Дарья Магаляс (обе - "Олимпия", Гродно), Юлия Василевич ("Виктория", Брест).

К работе с национальной командой в качестве ассистента главного тренера подключилась Ольга Подобед, которая возглавляет молодежную сборную Беларуси.

С 5 февраля национальная сборная Беларуси перебазируется в столичный Дворец спорта, где состоятся поединки квалификации женского Евробаскета-2019. 10 февраля белоруски встретятся с командой Турции, а 14 февраля сыграют с польскими баскетболистками. К этим поединкам в Минск приедут основные игроки команды, которые выступают в зарубежных клубах.-0-