Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" сыграют в гостях у венгерского "Сольнока" в матче Кубка ФИБА-Европа

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" сегодня проведут очередной поединок второго группового этапа розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором туре соревнований команд группы К подопечные Александра Крутикова сыграют в гостях у венгерского "Сольнока". В стартовый игровой день минские "драконы" на своей арене принимали датский клуб "Баккен Беарз" из Орхуса и уступили гостям с минимальным отставанием - 85:86. Венгерская команда также выступила неудачно, проиграв на выезде черногорскому "Морнару" со счетом 68:73.

После финиша второго группового этапа в феврале в плей-офф выйдут по две лучшие команды из четырех квартетов. Встречи 1/8 финала состоятся 7 и 14 марта, четвертьфиналы - 21 и 28 марта, полуфиналы - 11 и 18 апреля. Обладатель Кубка ФИБА-Европа определится после двух решающих поединков, которые пройдут 25 апреля и 2 мая.-0-