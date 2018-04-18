БАТЭ победил "Неман" в первом полуфинале Кубка Беларуси по футболу

Во время матча. Фото ФК БАТЭ

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ победили гродненский "Неман" в первом полуфинальном матче розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра на поле "Борисов-Арены" прошла под знаком преимущества хозяев. На 18-й минуте игры быстрая атака борисовчан завершилась точным ударом Мирко Иванича. Еще через 10 минут его почин поддержал Михаил Гордейчук, сделавший счет 2:0. После перерыва борисовчане продолжали контролировать ход встречи, но результат не изменился.

Позже действующий обладатель трофея брестское "Динамо" примет у себя дома гостей из могилевского "Днепра".

Ответные поединки за выход в финал кубкового турнира состоятся 2 мая в Гродно и Могилеве.-0-