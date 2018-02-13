Базель, Турин и Белград примут первые матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После непродолжительного перерыва на футбольных аренах Старого Света возобновляются матчи континентальных клубных турниров, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В главном из них - Лиге чемпионов - сегодня пройдут стартовые поединки 1/8 финала. Финалист прошлого розыгрыша итальянский "Ювентус" примет в Турине английский "Тоттенхэм" из Лондона. В минувший уик-энд оба соперника добились побед в матчах национальных чемпионатов. В 24-м туре итальянской серии А футболисты "Юве" обыграли в гостях "Фиорентину" со счетом 2:0 и, набрав 63 очка, по-прежнему занимают второе место, уступая всего один балл "Наполи". "Тоттенхэм" в лондонском дерби одолел "Арсенал" (1:0) и после 27 туров идет 5-м в турнирной таблице премьер-лиги. В другом сегодняшнем матче чемпионской Лиги швейцарский "Базель" на своем поле сыграет с лидером английского первенства "Манчестером Сити".

В 1/16 финала второго по рангу турнира - Лиги Европы - сербская "Црвена Звезда" сыграет в Белграде с российским ЦСКА, который тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко. На групповой стадии ЛЕ "Црвена Звезда" была соперником борисовского БАТЭ во главе с Александром Ермаковичем, который сейчас является одним из ассистентов Гончаренко в московском клубе.-0-