Бегунья Алина Талай заняла пятое место на международном турнире в Дюссельдорфе

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бегунья Алина Талай заняла пятое место на международном турнире в немецком Дюссельдорфе в серии IAAF World Indoor Tour, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В решающем забеге на 60 м с барьерами белоруска показал результат 7,89 сек. В финишном створе она уступила победительнице из США Кристине Мэннинг - 7,77 сек. Ее соотечественница Шарика Нэлвис показала второй результат - 7,80 сек. Памела Дуткевич из Германии стала бронзовым призером - 7,83 сек.
В Дюссельдорфе на дистанции 60 м с барьерами выступила и еще одна белоруска Эльвира Герман, которая заняла десятую позицию в итоговом протоколе - 8,19 сек.
Легкоатлетическая серия IAAF World Indoor Tour продолжится 8 февраля в Мадриде. Для ведущих спортсменов эти соревнования - один из основных этапов подготовки к чемпионату мира по легкой атлетике в закрытых помещениях, который с 1 по 4 марта примет английский Бирмингем.-0-
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