Бейсболисты "Минска" проиграли на старте розыгрыша Кубка СЕВ

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бейсболисты клуба "Минск" крайне неудачно стартовали в розыгрыше Кубка Европейской конфедерации бейсбола (СЕВ) в чешской Остраве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче предварительной группы В чемпионы Беларуси встречались с французским клубом "Тамплиеры" из Сенара и потерпели сокрушительное поражение со счетом 1:17. Как рассказал после игры главный тренер минчан Александр Сечко, его подопечные сражались изо всех сил, но класс соперников оказался гораздо выше.

Еще в одном поединке этого квартета бейсболисты "Остравы" разгромили хорватскую "Олимпию" из Карловаца с "сухим" счетом 14:0.

Сегодня хорватские бейсболисты станут вторыми соперниками "Минска", а 7 июня чемпионы Беларуси завершат групповой этап игрой с "Остравой".

В стартовой игре предварительной группы А германский "Бонн" уверенно переиграл швейцарский "Тервиль" - 11:0, а бельгийский "Боргерхаут" был сильнее украинского клуба "Кропивницкий" - 6:1.

По итогам группового этапа в полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждого предварительного квартета, остальные клубы сыграют в утешительном турнире за 5-8-е места. Призеры состязаний станут известны 9 июня.-0-