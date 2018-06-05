Бейсболисты "Минска" стартуют в розыгрыше Кубка СЕВ матчем с "Тамплиерами"

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бейсболисты клуба "Минск" сегодня в чешской Остраве стартуют в розыгрыше Кубка Европейской конфедерации бейсбола (СЕВ). В первом матче предварительной группы В чемпионы Беларуси сыграют с французским клубом "Тамплиеры" из Сенара, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В другом сегодняшнем поединке хозяева турнира бейсболисты "Остравы" встретятся с хорватской "Олимпией" из Карловаца. Вторую встречу чемпионы Беларуси проведут 6 июня против "Олимпии", а 7 июня завершат групповой этап игрой с "Остравой". По словам главного тренера минчан Александра Сечко, его команде достались очень сильные оппоненты, но белорусам вполне по силам пробиться в полуфинал и поспорить за повышение в классе. На старте нынешнего сезона минская дружина отлично сыграла в открытом чемпионате Литвы, одержав 9 викторий в 9 проведенных встречах.

Предварительную группу А на соревнованиях в Остраве составили бельгийский "Боргерхаут", германский "Бонн", швейцарский "Тервиль" и украинский "Кропивницкий".

По итогам группового этапа в полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждого предварительного квартета, остальные клубы сыграют в утешительном турнире за 5-8-е места. Призеры состязаний станут известны 9 июня.-0-