Беларусь на чемпионате Европы по водным видам спорта представят 26 спортсменов

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в британском Глазго открывается чемпионат Европы по водным видам спорта. Беларусь представят 26 спортсменов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Самый представительный состав - 13 человек - в команде пловцов: Григорий Пекарский (50 м баттерфляй), Юлия Хитрая (50 м вольный стиль), Евгений Цуркин (50 м, 100 м, 200 м баттерфляй), Егор Додолев (50 м баттерфляй), Виктор Стаселович (50 м, 100 м на спине, 50 м баттерфляй), Илья Шиманович (50 м, 100 м, 200 м брасс), Никита Цмыг (50 м, 100 м, 200 м на спине), Виктор Красочко (50 м, 100 м вольный стиль), Анастасия Кулешова (50 м, 100 м баттерфляй, 100 м вольный стиль), Алина Змушко (50 м брасс), Антон Латкин (50 м, 100 м вольный стиль), Анастасия Коряковская (50 м вольный стиль) и Максим Делендик (50 м на спине).

По разным причинам на водные дорожки Tollcross Swimming Centre не выйдут несколько потенциальных медалистов. Так, 15-летняя брестчанка Анастасия Шкурдай решила провести нынешний сезон только на юношеских турнирах, а трехкратный призер Олимпийских игр Александра Герасименя готовится стать матерью. Павел Санкович пропускает континентальное первенство по семейным причинам.

В соревнованиях по синхронному плаванию выступят восемь белорусских "русалок": Ирина Лимановская, Вероника Есипович, Александра Бичун, Анастасия Новоселова, Вера Буцель, Залина Санакоева, Валерия Волосач, Анастасия Шкулева.

В турнире по прыжкам в воду за награды поспорят Вадим Каптур, Александр Молчан, Юрий Невзоров, Артем Боровский и Елена Хамулькина.

Водное первенство является первым этапом дебютного чемпионата Старого Света по летним видам спорта, центрами которого станут Глазго и Берлин. В самом крупном городе Шотландии кроме водных дисциплин пройдут турниры по трековым и шоссейным велогонкам, спортивной гимнастике, триатлону, гольфу и академической гребле. Столица Германии примет чемпионат Европы по легкой атлетике.

Летнее континентальное первенство в таком необычном формате планируют проводить раз в четыре года. В нынешних стартах примут участие более 4,5 тыс. спортсменов из 52 стран. Всего будет разыграно 186 комплектов наград.-0-