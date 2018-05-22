Беларусь обыграла Словакию в квалификационном матче чемпионата Европы

22 мая мужская сборная Беларуси в минском Дворце тенниса одолела соперников из Словакии со счетом 3:2. В составе хозяев сыграли Владимир Самсонов, Павел Платонов, Александр Ханин. В стартовом туре квалификации белорусы и словаки обыграли украинцев с одинаковым результатом 3:0. Финальный турнир командного чемпионата Европы пройдет в 2019 году во французском Нанте.
Фото Андрея Покумейко
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