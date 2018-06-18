Бельгийцы разгромили футболистов Панамы в матче чемпионата мира

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Бельгии одержали крупную победу на старте российского чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче предварительной группы G бельгийцы очень серьезно проэкзаменовали в Сочи дебютантов финальной стадии мирового первенства команду Панамы, выиграв со счетом 3:0. На протяжении всей игры европейцы владели инициативой, но в первом тайме не смогли забить гол.

Зато едва началась вторая половина, как Дрис Мертенс эффектным ударом в "девятку" поразил ворота Хайме Пенедо.

Затем голевой дубль оформил Ромелу Лукаку, отличившийся на 69-й и 75-й минутах игры.

В 21.00 в Волгограде встретятся сборные Англии и Туниса.

Во втором матче стартового тура в квартете F соперник белорусов по квалификации ЧМ-2018 команда Швеции одолела сборную Республики Корея с минимальным счетом 1:0. Накануне в этой группе грянула настоящая сенсация - действующие чемпионы планеты футболисты Германии уступили команде Мексики со счетом 0:1. Положение команд после 1-го тура: Мексика - 3 (1-0), Германия - 0 (0-1).-0-

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