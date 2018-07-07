Белорус Алексей Александрович победил в толкании ядра на ЧЕ в Венгрии

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Алексей Александрович победил в толкании ядра на чемпионате Европы (U-18) в венгерском Дьере, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительной, шестой, попытке он толкнул 5-килограммовый снаряд на 20 м 97 см. Второе место занял итальянец Кармело Мусчи (20 м 37 см), бронзовым призером стал Петр Годзиевич из Польши (18 м 88 см).

Результат белоруса является личным рекордом атлета и лучшим достижением сезона в мире для 18-летних спортсменов.

Золотая медаль Алексея Александровича стала второй на турнире в копилке белорусской команды. Ранее в ходьбе на 5000 м победила Анна Зубкова.-0-