Белорус Андрей Василевский и француз Хьюго Нис проиграли на теннисном турнире в Австрии

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Андрей Василевский и француз Хьюго Нис завершили выступление на турнире в австрийском Китцбюэле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 1/8 финала парного разряда белорусско-французский тандем встречался с немецким дуэтом Тим Пюц / Ян-Леннард Штруфф и проиграли в двух сетах - 4:6, 4:6.

Позже белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд сыграют со словацко-украинским дуэтом Игорь Зеленай / Денис Молчанов.

На женском турнире в американском Сан-Хосе белоруска Вера Лапко (69-й номер мирового рейтинга) в поединке за выход в четвертьфинал встретится с американкой Даниэль Роуз Коллинс (42). Виктория Азаренко (108) будет соперничать с 7-й ракеткой планеты испанской теннисисткой Гарбинье Мугурусой. В парном разряде белоруска Арина Соболенко и американская теннисистка София Кенин победили в 1/8 финала американско-парагвайский тандем Ирина Фалькони / Вероника Сепеде - 6:4, 6:1.-0-