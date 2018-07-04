Белорус Андрей Василевский победил на старте парного разряда Уимблдонского турнира

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты сегодня начали выступления в парных разрядах Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
У мужчин Андрей Василевский и хорват Антонио Санчич переиграли японский дуэт Таро Даниэль / Есихито Нисиоко - 6:3, 6:4, 6:4.
В соревнованиях женских пар Александра Саснович и китаянка Дуань Инъин уступили американско-румынскому тандему Кейтлин Кристиан / Ана Богдан - 3:6, 4:6.
Позже Арина Соболенко и россиянка Вероника Кудерметова будут соперничать с австралийско-американским дуэтом Джессика Мур / Даниэль Коллинз.
Максим Мирный и австриец Филипп Освальд встретятся с аргентинско-чилийским тандемом Орасио Себальос / Хулио Перальта.-0-
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