Белорус Денис Мазур занял третье место на молодежном ЧЕ по велоспорту на треке

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Денис Мазур занял третье место на молодежном чемпионате Европы по велоспорту на треке, который проходит в швейцарском Эгле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В возрастной категории до 18 лет в гонке по очкам белорус заработал 47 баллов. Выше Дениса Мазура в итоговом протоколе оказались лишь Ян Доренбос из Нидерландов - 65 очков и Панайотис Карацивис из Греции - 51. В одной из самых сложных дисциплин велотрека - омниуме - белорус Евгений Королек, выступавший в возрастной категории до 23 лет, занял пятое место. Победил Итон Хейтер из Великобритании.

В копилке белорусской команды на молодежном чемпионате Европы четыре награды. Денис Мазур кроме бронзовой медали в гонке по очкам имеет в своем активе серебро в гонке на выбывание. Оксана Соловьева заняла второе место в гонке по очкам, Евгений Королек стал бронзовым призером в гонке на выбывание среди атлетов до 23-х лет.

Молодежный чемпионат Европы в Эгле завершится сегодня розыгрышем медалей в мэдисоне и кейрине.-0-